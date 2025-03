Incêndio em garagem de ônibus em Taboão da Serra deixa quatro veículos danificados Corpo de Bombeiros controla fogo rapidamente; causa ainda desconhecida Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 11h09 (Atualizado em 12/03/2025 - 11h09 ) twitter

Incêndio atinge garagem de ônibus em Taboão da Serra (SP) e danifica quatro veículos

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma garagem de ônibus no Jardim Maria Rosa, em Taboão da Serra, durante a madrugada desta quarta-feira (12). As chamas danificaram quatro veículos usados no transporte público. O Corpo de Bombeiros controlou rapidamente o fogo com cinco viaturas.

A causa do incêndio ainda está sob investigação pela perícia local. Felizmente, ninguém se feriu durante o incidente. A fiação elétrica foi danificada, resultando em interrupção no fornecimento de energia em parte da área afetada.

A prefeitura está avaliando o impacto nas linhas de ônibus locais devido aos danos nos veículos. Este é o segundo incêndio em garagens de ônibus na região recentemente, aumentando as preocupações entre os moradores e comerciantes locais que acionaram os bombeiros ao perceberem a rápida propagação da fumaça.

