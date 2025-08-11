Influenciador digital investigado por exploração infantil Ministério Público apura denúncias contra Ídalo Santos após vídeos polêmicos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 18h54 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h54 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O influenciador Ídalo Santos é alvo de investigação do Ministério Público da Paraíba por exploração sexual e trabalho infantil.

A apuração começou após a exposição de vídeos polêmicos que mostram menores em situações controversas.

Plataformas de hospedagem dos vídeos repudiaram a exploração infantil e especialistas alertam sobre riscos de atração de pedófilos.

As investigações seguem e Ídalo Santos ainda não se manifestou sobre as acusações.

O influenciador digital Hytalo Santos está sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba por suspeitas de exploração sexual e trabalho infantil envolvendo menores de idade. A investigação ganhou destaque após Felca, outro criador de conteúdo, expor vídeos de Santos que incluem danças sensuais e imagens controversas de adolescentes.

Os vídeos mostram menores em roupas íntimas e até a recuperação de uma cirurgia estética em uma adolescente. Especialistas alertam que esse tipo de conteúdo pode atrair pedófilos. Em resposta às denúncias, as plataformas que hospedam esses vídeos emitiram notas repudiando a exploração infantil.

Além das acusações de exploração sexual, há suspeitas de exploração de trabalho infantil. A mãe de uma das adolescentes envolvidas defendeu publicamente sua filha nas redes sociais. Até o momento, Hytalo Santos não se pronunciou sobre as acusações. As investigações continuam em andamento e podem levar a múltiplas acusações conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente.

