Influenciador digital investigado por exploração infantil
Ministério Público apura denúncias contra Ídalo Santos após vídeos polêmicos
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O influenciador digital Hytalo Santos está sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba por suspeitas de exploração sexual e trabalho infantil envolvendo menores de idade. A investigação ganhou destaque após Felca, outro criador de conteúdo, expor vídeos de Santos que incluem danças sensuais e imagens controversas de adolescentes.
Os vídeos mostram menores em roupas íntimas e até a recuperação de uma cirurgia estética em uma adolescente. Especialistas alertam que esse tipo de conteúdo pode atrair pedófilos. Em resposta às denúncias, as plataformas que hospedam esses vídeos emitiram notas repudiando a exploração infantil.
Além das acusações de exploração sexual, há suspeitas de exploração de trabalho infantil. A mãe de uma das adolescentes envolvidas defendeu publicamente sua filha nas redes sociais. Até o momento, Hytalo Santos não se pronunciou sobre as acusações. As investigações continuam em andamento e podem levar a múltiplas acusações conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Veja também
Uma semana antes do crime, o agressor já havia invadido a casa da vítima e ameaçado matá-la
Balanço Geral Manhã playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!