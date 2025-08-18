Influenciador Hytalo Santos permanece preso à espera de decisão judicial
Nova liminar será analisada após negativa de habeas corpus
O influenciador Hytalo Santos e seu marido continuam detidos em São Paulo após a Justiça negar o primeiro pedido de habeas corpus. A defesa apresentou uma nova liminar que será avaliada nesta segunda-feira (18). Ambos devem ser transferidos para um centro de detenção provisória na região metropolitana.
A decisão judicial no último sábado (16) determinou que eles não poderiam responder em liberdade durante as investigações conduzidas pela Polícia Civil da Paraíba em colaboração com outras forças policiais. As investigações incluem ouvir novas testemunhas e realizar diligências na residência de Hytalo.
O advogado dos dois afirma que estavam de férias em São Paulo sem intenção de fuga. A defesa sugere medidas cautelares como proibição de contato com testemunhas e uso de dispositivos eletrônicos. Entretanto, a decisão foi baseada no risco de fuga e na necessidade de preservar a integridade das investigações.
Por que Hytalo Santos e seu marido permanecem presos?
Hytalo Santos e seu marido permanecem detidos em São Paulo porque a Justiça negou o primeiro pedido de habeas corpus. Eles estão aguardando a análise de uma nova liminar que foi apresentada pela defesa.
O que determinou a decisão judicial recente?
A decisão judicial recente determinou que Hytalo Santos e seu marido não poderiam responder em liberdade durante as investigações conduzidas pela Polícia Civil da Paraíba, em colaboração com outras forças policiais.
Quais serão os próximos passos após a nova liminar?
A nova liminar apresentada pela defesa será avaliada nesta segunda-feira. Ambos devem ser transferidos para um centro de detenção provisória na região metropolitana.
Quais são as alegações da defesa de Hytalo Santos e seu marido?
A defesa alega que Hytalo Santos e seu marido estavam de férias em São Paulo sem intenção de fuga e sugere medidas cautelares como proibição de contato com testemunhas e uso de dispositivos eletrônicos.
