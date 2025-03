Influenciadora digital relata perseguição e ameaças em São Paulo Rafaela Walker compartilha medo após seguidor descobrir seu endereço Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/03/2025 - 16h26 (Atualizado em 31/03/2025 - 16h26 ) twitter

Influenciadora denuncia que está sendo perseguida por seguidor na zona leste de São Paulo

A influenciadora digital Rafaela Walker denunciou estar sendo perseguida por um homem que descobriu seu endereço na zona leste de São Paulo. O suspeito também obteve seus números de telefone e faz ameaças graves através de mensagens e vídeos, prometendo invadir sua casa, incendiar seu carro e usar uma arma contra ela.

Rafaela compartilhou sua experiência com seus seguidores nas redes sociais, expressando desespero pela segurança própria e da filha pequena. Ela revelou que as ameaças se intensificaram após bloquear os perfis do homem, que a persegue há anos. Em resposta à situação alarmante, Rafaela registrou um boletim de ocorrência e aguarda medidas das autoridades para garantir sua proteção.

