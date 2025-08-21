Influenciadores se envolvem em acidente grave na Avenida Faria Lima Gato Preto e Bia Miranda colidem com carro e poste; exames toxicológicos foram realizados Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 12h30 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h30 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Influenciadores Gato Preto e Bia Miranda se envolveram em um acidente grave na Avenida Faria Lima.

O carro que dirigiam avançou um sinal vermelho e colidiu com outro veículo, derrubando um poste.

Após o acidente, deixaram o local sem prestar socorro; Gato Preto foi localizado e levado à delegacia.

Exames toxicológicos foram realizados, e já havia relatos de consumo de álcool em uma casa noturna anteriormente.

Exame vai apontar se Gato Preto consumiu bebidas alcoólicas antes do acidente

Os influenciadores Gato Preto e Bia Miranda causaram um acidente significativo na Avenida Brigadeiro Faria Lima. O veículo de luxo que dirigiam avançou um sinal vermelho, colidindo com outro carro e derrubando um poste. A colisão resultou em ferimentos para o filho de um motorista que estava a caminho da faculdade.

Após o acidente, Gato Preto e Bia Miranda deixaram o local sem prestar socorro às vítimas. A polícia rapidamente localizou Gato Preto, que foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. Exames toxicológicos foram realizados para verificar a presença de álcool ou substâncias químicas em seu organismo.

Antes do acidente, vídeos nas redes sociais mostravam os influenciadores em uma casa noturna consumindo bebidas alcoólicas. Este incidente gerou grande repercussão nas redes sociais devido à notoriedade dos envolvidos e suas ações controversas.

Assista ao vídeo - Exame vai apontar se Gato Preto consumiu bebidas alcoólicas antes do acidente

