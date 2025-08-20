Interdição na Rodovia Ayrton Senna após acidente
Congestionamento entre pedágio e rodoanel devido a carga espalhada
A Rodovia Ayrton Senna está interditada após um acidente envolvendo uma carreta carregada de madeira, um caminhão e outro veículo. A carga ficou espalhada pela pista, causando congestionamento significativo entre o pedágio e o rodoanel, no sentido Rio de Janeiro. Apenas a faixa da esquerda está liberada para o tráfego. Uma retroescavadeira está no local para remover a carga e liberar a rodovia.
Veja também
A polícia foi acionada pelos vizinhos ao perceberem a movimentação suspeita
Balanço Geral Manhã playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!