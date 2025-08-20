Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Interdição na Rodovia Ayrton Senna após acidente

Congestionamento entre pedágio e rodoanel devido a carga espalhada

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

A Rodovia Ayrton Senna está interditada após um acidente envolvendo uma carreta carregada de madeira, um caminhão e outro veículo. A carga ficou espalhada pela pista, causando congestionamento significativo entre o pedágio e o rodoanel, no sentido Rio de Janeiro. Apenas a faixa da esquerda está liberada para o tráfego. Uma retroescavadeira está no local para remover a carga e liberar a rodovia.

