Investigação de assassinato em praia de Ilhéus continua
Polícia busca pistas após assassinato de professoras e filha na Bahia
Três mulheres foram encontradas mortas em uma praia de Ilhéus, Bahia. As vítimas, duas professoras e a filha de uma delas, foram descobertas após um homem ouvir latidos perto de uma área de mata. Apesar das câmeras não capturarem o local exato devido a um ponto cego, imagens exclusivas mostram três homens saindo da praia logo após o crime.
A Polícia Civil investiga outro assassinato ocorrido na mesma área, envolvendo um jovem de 21 anos. As autoridades analisam imagens de segurança de barracas próximas e colhem depoimentos para esclarecer o caso. As vítimas não tinham inimigos conhecidos, tornando o motivo dos crimes um mistério que ainda desafia a polícia.
