Investigação do caso Vitória aponta pai da jovem como um dos suspeitos de envolvimento no crime

Veja quem são os suspeitos investigados no caso da morte da menina Vitória

A investigação sobre o assassinato da jovem Vitória, de 17 anos, avança em Cajamar (SP) com a prisão de Maicol Antônio Salles dos Santos, vizinho da vítima. O corpo da adolescente foi encontrado após uma semana desaparecida e, agora, a polícia trabalha para esclarecer os fatos que levaram à morte da garota.

Maicol foi detido enquanto andava de moto e é o único preso até agora, com prisão temporária decretada por 30 dias. A polícia apreendeu ainda celulares e outros objetos na casa de um amigo da família de Vitória, também sob investigação. Testemunhas relataram movimentações suspeitas no dia do crime e a perícia busca indícios no carro do vizinho.

Outros suspeitos incluem um amigo que ofereceu carona à vítima e ao seu ex-namorado. O pai de Vitória, Carlos Alberto de Souza, também é investigado devido a inconsistências em seu depoimento e sua relação com a filha. As autoridades aguardam resultados de perícias e a quebra do sigilo telefônico dos envolvidos para avançar no caso.

Veja quem são os suspeitos investigados no caso da morte da menina Vitória

