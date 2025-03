Investigação do caso Vitória avança com coleta de DNA de Maicol Suspeito continua preso enquanto a polícia reúne mais evidências Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 13h17 (Atualizado em 13/03/2025 - 13h17 ) twitter

Defesa sustenta que pesquisa sobre ‘como limpar o local do crime’ não liga Maicol à morte de Vitória

A investigação sobre o desaparecimento e morte de Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, prossegue com a continuidade da prisão temporária de Maicol Antônio Sales dos Santos, principal suspeito. Na quarta-feira, ele foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) em Franco da Rocha para fornecer uma amostra de DNA. Os resultados desse exame podem ser cruciais para a investigação em Cajamar (SP).

A polícia encontrou vestígios de sangue no carro e na residência de Maicol. Suspeita-se que o imóvel tenha sido usado como cativeiro para a jovem. A polícia científica detectou que uma área da casa havia sido lavada com alvejante, utilizando técnicas como o reagente luminol.

Maicol está temporariamente detido na delegacia de Cajamar por até 30 dias. Uma pesquisa no celular dele sobre "como limpar a cena de um crime", realizada no dia do desaparecimento de Vitória, chamou atenção, embora a defesa argumente que isso não o vincula ao assassinato.

O corpo de Vitória foi encontrado uma semana após seu desaparecimento em uma área de mata na mesma cidade. A investigação continua com depoimentos de testemunhas; até agora, 20 pessoas foram convocadas. Dispositivos eletrônicos e veículos também foram apreendidos para análise.

