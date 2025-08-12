Logo R7.com
João Martins recebe colar de honra ao mérito na Assembleia de SP

Homenagem reconhece contribuições do presidente da CNA ao agronegócio

  • João Martins da Silva Júnior foi homenageado com o colar de honra ao mérito na Assembleia Legislativa de SP.
  • A cerimônia foi presidida pela deputada Edna Macedo e destacou a importância do agronegócio no Brasil.
  • A honraria é concedida desde 2015 a personalidades que impactaram positivamente o desenvolvimento do estado.
  • João Martins expressou gratidão e compromisso em continuar a trabalhar pelo progresso social e econômico do Brasil.

 

João Martins da Silva Júnior, presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), foi homenageado com o colar de honra ao mérito pela Assembleia Legislativa de São Paulo. A cerimônia foi presidida pela deputada Edna Macedo.

Durante o evento, políticos destacaram a importância do agronegócio para o Brasil e as contribuições significativas de João Martins para o setor. A honraria é concedida desde 2015 a pessoas que impactaram positivamente o desenvolvimento social, cultural ou econômico do estado.

