João Martins recebe colar de honra ao mérito na Assembleia de SP
Homenagem reconhece contribuições do presidente da CNA ao agronegócio
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
João Martins da Silva Júnior, presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), foi homenageado com o colar de honra ao mérito pela Assembleia Legislativa de São Paulo. A cerimônia foi presidida pela deputada Edna Macedo.
Durante o evento, políticos destacaram a importância do agronegócio para o Brasil e as contribuições significativas de João Martins para o setor. A honraria é concedida desde 2015 a pessoas que impactaram positivamente o desenvolvimento social, cultural ou econômico do estado.
Veja também
Fabiano Oliveira, especialista em vinis, destaca a busca por LPs raros e a qualidade única do vinil
Balanço Geral Manhã playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!