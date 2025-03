Jovem denuncia agressão policial na zona sul de São Paulo Imagens das câmeras corporais serão analisadas pela corregedoria Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 11h18 (Atualizado em 24/03/2025 - 11h18 ) twitter

Jovem denuncia agressão durante abordagem policial na zona sul de SP

Um jovem de 19 anos afirma ter sido agredido por policiais durante uma abordagem no Jardim Colina, zona sul de São Paulo. Segundo ele, os policiais chegaram alterados e o atacaram fisicamente enquanto ele conversava com amigos em frente à casa de sua mãe. A situação foi parcialmente registrada por moradores da região.

Durante a confusão, sua mãe e irmã também foram empurradas ao tentarem acalmar a situação. Após o incidente, o jovem foi levado a uma unidade de saúde próxima. Os policiais alegaram que ele resistiu à abordagem e mencionaram que um celular roubado foi encontrado com um dos amigos dele. No entanto, o dono do aparelho não reconheceu o jovem como responsável pelo roubo.

O advogado da família planeja denunciar os policiais à corregedoria da Polícia Militar e processar o Estado. Ele solicitou que as imagens das câmeras corporais dos policiais sejam incluídas no processo para esclarecer os detalhes da operação. O governo paulista afirmou que não tolera desvios de conduta e tomará medidas contra aqueles que violarem os protocolos institucionais.

