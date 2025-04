Jovem desaparece ao sair de São Paulo para concurso em Campinas Pertences foram achados no terminal rodoviário do Tietê Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 10h52 (Atualizado em 02/04/2025 - 10h52 ) twitter

Jovem sai de São Paulo para fazer prova de concurso e desaparece

Anderson Santos dos Anjos, de 21 anos, sumiu após deixar São Paulo com destino a Campinas para participar de um concurso. Seus pertences foram localizados no terminal rodoviário do Tietê, mas ele não foi mais visto desde então.

A família, preocupada com seu paradeiro, registrou um boletim de ocorrência e busca acesso às imagens de segurança do terminal para entender o que ocorreu. A Secretaria de Segurança Pública está conduzindo a investigação através da delegacia de pessoas desaparecidas.

Antes de desaparecer, Anderson apresentou mudanças de comportamento, segundo relatos do pai, que viajou até Campinas para verificar se o filho chegou ao destino. A mãe do jovem fez um apelo público por informações, enquanto a família enfrenta ligações de golpistas que tentam tirar proveito da situação. Informações sobre o caso podem ser comunicadas à polícia pelo número 181.

Assista em vídeo - Jovem sai de São Paulo para fazer prova de concurso e desaparece

