Jovem desaparecido em SP deixa família em desespero

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Gustavo Melo, de 26 anos, desapareceu no bairro Ipiranga, São Paulo.

Ele enviou uma mensagem à avó prometendo voltar no dia seguinte, mas não foi visto desde então.

Imagens de câmeras mostraram Gustavo saindo de casa e indo para Interlagos, sem movimentação em suas contas bancárias.

A polícia está investigando o caso e analisando imagens para descobrir seu paradeiro.

Gustavo Melo, de 26 anos, desapareceu após deixar sua residência no bairro Ipiranga, zona sul de São Paulo. Ele enviou uma mensagem à avó prometendo retornar no dia seguinte, mas não foi mais visto desde então.

Imagens de câmeras de segurança registraram Gustavo saindo de casa às 19h55 e embarcando no metrô Sacomã com destino a Chácara Klabin, seguindo depois para Interlagos. Ele estava apenas com o celular e a roupa do corpo. Desde seu desaparecimento, não houve movimentação financeira em suas contas.

A avó notou sua ausência ao chegar em casa e encontrar a televisão ligada e o quarto desarrumado. A mãe de Gustavo, que mora em outro local, tentou contato por telefone na noite do desaparecimento, mas não obteve informações sobre seu paradeiro.

A polícia está investigando o caso após registro de boletim de ocorrência pela família. As autoridades analisam imagens para determinar onde Gustavo desembarcou. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa conduz as investigações enquanto a família aguarda ansiosamente por notícias.

