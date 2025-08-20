Jovem desaparecido em SP deixa família em desespero
Gustavo Melo saiu de casa no Ipiranga prometendo voltar no dia seguinte
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Gustavo Melo, de 26 anos, desapareceu após deixar sua residência no bairro Ipiranga, zona sul de São Paulo. Ele enviou uma mensagem à avó prometendo retornar no dia seguinte, mas não foi mais visto desde então.
Imagens de câmeras de segurança registraram Gustavo saindo de casa às 19h55 e embarcando no metrô Sacomã com destino a Chácara Klabin, seguindo depois para Interlagos. Ele estava apenas com o celular e a roupa do corpo. Desde seu desaparecimento, não houve movimentação financeira em suas contas.
A avó notou sua ausência ao chegar em casa e encontrar a televisão ligada e o quarto desarrumado. A mãe de Gustavo, que mora em outro local, tentou contato por telefone na noite do desaparecimento, mas não obteve informações sobre seu paradeiro.
A polícia está investigando o caso após registro de boletim de ocorrência pela família. As autoridades analisam imagens para determinar onde Gustavo desembarcou. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa conduz as investigações enquanto a família aguarda ansiosamente por notícias.
