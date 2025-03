Jovem é baleado em tentativa de assalto na zona sul de São Paulo Criminosos cercaram carro da vítima no Jabaquara Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 11h13 (Atualizado em 24/03/2025 - 11h13 ) twitter

Câmeras de segurança flagram momento em que criminosos atiram em jovem durante tentativa de assalto

Um jovem de 24 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança capturaram o momento em que quatro criminosos em duas motos cercaram o carro da vítima. Dois tiros foram disparados, atingindo o jovem no pescoço e na perna. Após a ação, os criminosos fugiram em alta velocidade.

A vítima buscou ajuda na portaria de um prédio próximo e foi levada ao Hospital Saboia; seu estado de saúde não foi divulgado. Moradores locais relataram um aumento nos crimes na região e expressaram preocupação com a segurança. A polícia está analisando imagens das câmeras para identificar a rota de fuga dos suspeitos.

