Jovem é espancado até a morte após acusação de roubo em SP

Gabriel Rodrigues foi agredido na frente do pai; polícia investiga

Gabriel Rodrigues da Silva, de 22 anos, foi espancado até a morte na frente do pai em São Paulo. Ele foi acusado por testemunhas de roubar uma panela. A irmã da vítima relatou que seis homens o retiraram à força de casa e o levaram para uma área de mata.

Durante a agressão, o pai tentou ajudar o filho e também foi agredido. A polícia está investigando para identificar os envolvidos no crime.

