Jovem é morto em (SP) abordagem policial em Barueri Família busca explicações enquanto polícia investiga ação dos agentes Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 11h46

Jovem é agredido e morto após reagir a abordagem policial em Barueri (SP)

Lucas Almeida de Lima, de 26 anos, morreu após uma abordagem policial em Barueri, São Paulo. Durante a ação, a polícia questionou a procedência do carro em que ele estava com um amigo, gerando um desentendimento. Assustado, Lucas tentou fugir e foi contido pelos policiais. Em meio à contenção, ele tentou pegar a arma de um dos agentes e foi baleado. Apesar de socorrido a um pronto-socorro local, não resistiu aos ferimentos.

A cena foi registrada por testemunhas no local e mostra os policiais agindo com violência enquanto Lucas tenta se defender. A família acredita que sua reação pode ter sido influenciada por experiências traumáticas anteriores com a polícia.

Os policiais envolvidos foram afastados enquanto as investigações são conduzidas pela Polícia Militar e Civil. A mãe de Lucas expressou indignação com o uso excessivo de força durante a abordagem.

