Jovem grava abuso de motorista clandestino em São Paulo
Motorista fez propostas sexuais e tocou partes íntimas durante corrida
Uma mulher de 28 anos foi vítima de importunação sexual por um motorista clandestino na zona leste de São Paulo. Após sair de uma balada sem bateria no celular para chamar um aplicativo, ela combinou diretamente com um motorista que encontrou na rua. Durante a viagem, o homem fez propostas sexuais e tocou suas partes íntimas.
A jovem estava acompanhada de uma amiga e conseguiu gravar parte do abuso com seu celular. Ambas escaparam do veículo em segurança em uma praça próxima. O motorista fugiu após perceber que estava sendo filmado.
Especialistas em segurança pública alertam sobre os riscos de utilizar transportes clandestinos, que não oferecem monitoramento ou suporte como as plataformas de aplicativos. Recomenda-se evitar acordos diretos com motoristas desconhecidos para garantir a segurança pessoal.
