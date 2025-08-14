Jovem grava abuso de motorista clandestino em São Paulo Motorista fez propostas sexuais e tocou partes íntimas durante corrida Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 14h17 (Atualizado em 14/08/2025 - 14h17 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mulher de 28 anos foi vítima de importunação sexual por motorista clandestino em SP.

Após sair de balada sem bateria no celular, ela combinou corrida direta com um motorista.

O motorista fez propostas sexuais e tocou partes íntimas durante a viagem, mas a jovem conseguiu gravar parte do abuso.

Especialistas alertam sobre os riscos de transportes clandestinos e recomendam evitar acordos diretos com motoristas desconhecidos.

Uma mulher de 28 anos foi vítima de importunação sexual por um motorista clandestino na zona leste de São Paulo. Após sair de uma balada sem bateria no celular para chamar um aplicativo, ela combinou diretamente com um motorista que encontrou na rua. Durante a viagem, o homem fez propostas sexuais e tocou suas partes íntimas.

A jovem estava acompanhada de uma amiga e conseguiu gravar parte do abuso com seu celular. Ambas escaparam do veículo em segurança em uma praça próxima. O motorista fugiu após perceber que estava sendo filmado.

Especialistas em segurança pública alertam sobre os riscos de utilizar transportes clandestinos, que não oferecem monitoramento ou suporte como as plataformas de aplicativos. Recomenda-se evitar acordos diretos com motoristas desconhecidos para garantir a segurança pessoal.

O que aconteceu com a jovem de 28 anos em São Paulo?

Ela foi vítima de importunação sexual por um motorista clandestino na zona leste da cidade, após combinar diretamente uma corrida.

Como a jovem conseguiu registrar o abuso?

Ela conseguiu gravar parte do abuso com seu celular durante a corrida suspeita.

Qual foi a reação do motorista ao perceber que estava sendo filmado?

O motorista fugiu ao perceber que estava sendo filmado pela jovem.

Quais são as recomendações de especialistas em segurança pública sobre o uso de transportes clandestinos?

Especialistas alertam sobre os riscos de usar transportes clandestinos e recomendam evitar acordos diretos com motoristas desconhecidos para garantir a segurança pessoal.

