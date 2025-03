Jovem preso com armas planejava ataque à Polícia Federal em São Paulo Suspeito de 24 anos foi detido na zona leste com arsenal e anotações de ameaças Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 12h56 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem que planejava atacar sede da Polícia Federal é preso com armas e explosivos em SP

Um jovem de 24 anos foi detido na zona leste de São Paulo após a polícia encontrar em sua residência armas, explosivos e um caderno com ameaças a agentes públicos. Ele confessou que planejava um ataque à sede da Polícia Federal na cidade.

A prisão ocorreu em frente à casa do suspeito, com a cooperação do pai, que permitiu a entrada dos policiais. Durante a abordagem, o jovem tentou ferir um dos agentes com um punhal. As autoridades chegaram ao local após uma denúncia anônima sobre a presença de armas.

O jovem, que se converteu ao islamismo no ano anterior, afirmou que a aquisição do arsenal foi motivada por operações policiais contra o Estado Islâmico no Brasil. Ele agora enfrenta acusações de posse ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio e terrorismo.

Assista em vídeo - Homem que planejava atacar sede da Polícia Federal é preso com armas e explosivos em SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!