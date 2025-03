Jovem relata importunação sexual em ônibus; pai é esfaqueado ao defendê-la Acusado foi preso após denúncias de outras mulheres em Santo André Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 13h04 (Atualizado em 19/03/2025 - 13h04 ) twitter

Jovem que acusa idoso de importunação diz que não se sente mais segura para usar transporte público

Uma jovem de 18 anos acusou um idoso de 62 anos de importunação sexual dentro de um ônibus em Santo André (SP). Durante a tentativa de defesa da filha, seu pai foi esfaqueado pelo agressor. O incidente começou quando o idoso se sentou ao lado da jovem e iniciou comportamentos suspeitos. A jovem alertou outros passageiros, que pediram ao motorista que parasse na delegacia.

Enquanto aguardavam a polícia, o pai da jovem chegou e foi atacado com uma faca pelo idoso. Mesmo ferido, ele perseguiu o agressor com a ajuda de um comerciante local que também foi ferido levemente ao tentar intervir. A confusão se espalhou por uma avenida movimentada, chamando a atenção de pedestres e comerciantes.

Após a divulgação das imagens do incidente, várias mulheres relataram experiências semelhantes com o mesmo homem nas redes sociais. A prisão inicial do idoso e sua rápida liberação geraram revolta e incentivaram outras vítimas a denunciarem formalmente suas experiências.

