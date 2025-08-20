Jovens invadem condomínio em São Paulo e roubam joias
Dupla entrou por falha na portaria e causou prejuízos emocionais e materiais
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Dois jovens foram flagrados por câmeras de segurança invadindo um condomínio na zona leste de São Paulo. Eles aproveitaram uma falha no sistema de reconhecimento facial para entrar no local. Durante cerca de 15 minutos, circularam pelas áreas comuns antes de acessar um apartamento, onde reviraram tudo e furtaram joias e objetos valiosos.
Os moradores notaram a movimentação suspeita e acionaram a polícia. As imagens mostram a dupla deixando o condomínio com uma mala cheia de pertences roubados. Um dos invasores já foi identificado, enquanto o outro ainda está sendo procurado.
Além do prejuízo financeiro, a vítima lamentou a perda de itens com valor sentimental significativo, como lembranças de família. O incidente destacou falhas na segurança do condomínio, gerando preocupação entre os residentes.
O que ocorreu em um condomínio na zona leste de São Paulo?
Dois jovens invadiram um condomínio na zona leste de São Paulo, aproveitando uma falha no sistema de reconhecimento facial para entrar no local.
Como os moradores reagiram à invasão?
Os moradores notaram a movimentação suspeita e acionaram a polícia, que recebeu imagens da dupla deixando o condomínio com objetos roubados.
Quais foram as consequências da invasão para a vítima?
Além do prejuízo financeiro, a vítima lamentou a perda de itens com valor sentimental significativo, como lembranças de família.
O que a invasão revelou sobre a segurança do condomínio?
O incidente destacou falhas na segurança do condomínio, gerando preocupação entre os residentes.
Veja também
A polícia foi acionada pelos vizinhos ao perceberem a movimentação suspeita
Balanço Geral Manhã playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!