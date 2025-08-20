Jovens invadem condomínio em São Paulo e roubam joias Dupla entrou por falha na portaria e causou prejuízos emocionais e materiais Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 20/08/2025 - 12h18 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Dois jovens invadiram um condomínio na Zona Leste de São Paulo.

A entrada ocorreu devido a uma falha no sistema de reconhecimento facial.

Os ladrões roubaram joias e objetos valiosos de um apartamento.

Moradores acionaram a polícia após notar a movimentação suspeita.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Dois jovens foram flagrados por câmeras de segurança invadindo um condomínio na zona leste de São Paulo. Eles aproveitaram uma falha no sistema de reconhecimento facial para entrar no local. Durante cerca de 15 minutos, circularam pelas áreas comuns antes de acessar um apartamento, onde reviraram tudo e furtaram joias e objetos valiosos.

Os moradores notaram a movimentação suspeita e acionaram a polícia. As imagens mostram a dupla deixando o condomínio com uma mala cheia de pertences roubados. Um dos invasores já foi identificado, enquanto o outro ainda está sendo procurado.

Além do prejuízo financeiro, a vítima lamentou a perda de itens com valor sentimental significativo, como lembranças de família. O incidente destacou falhas na segurança do condomínio, gerando preocupação entre os residentes.

