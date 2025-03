Juiz do tribunal do crime do PCC é preso após tentativa de suborno Malvadão tentou subornar policiais com relógio de luxo durante prisão Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 13h41 (Atualizado em 25/03/2025 - 13h41 ) twitter

Juiz do tribunal do crime do PCC é preso e tenta subornar policiais com relógio de luxo

Um homem conhecido como Malvadão foi preso no centro de São Paulo após uma denúncia anônima. Ele atuava como juiz do tribunal do crime do PCC, aplicando penalidades a desafetos. Durante sua condução à delegacia, tentou subornar os policiais com um relógio Rolex avaliado em R$ 160 mil. O objeto foi roubado de uma mulher dopada durante um encontro, utilizando o golpe conhecido como “Boa Noite Cinderela”, em um condomínio de alto padrão na Grande São Paulo.

A polícia investiga a participação dele em outros crimes relacionados a relógios luxuosos. O suspeito já tinha passagens por furto, roubo e tráfico de drogas. A colaboração da população tem sido crucial para as ações policiais na região central da cidade.

