Julgamento de Maicol no caso Vitória avança para decisão judicial
Decisão sobre júri popular de Maicol pode ser definida em breve
O julgamento de Maicol Sales, acusado pela morte de Vitória, está avançando na Justiça com a possibilidade de ele enfrentar um júri popular. Recentemente, uma audiência extensa aconteceu em Cajamar, onde todas as testemunhas de acusação e defesa foram ouvidas. No entanto, o interrogatório de Michael foi adiado após solicitações da defesa para incluir novos documentos no processo.
O caso envolve acusações de homicídio, fraude processual e sequestro. As investigações continuam em busca de possíveis cúmplices na ocultação do cadáver de Vitória. Até agora, não foram encontrados outros envolvidos no assassinato além de Michael.
Qual é o status atual do julgamento de Maicol Sales no caso de Vitória?
O julgamento de Maicol Sales está avançando na Justiça, com a possibilidade de enfrentar um júri popular. Uma audiência recente em Cajamar ouviu testemunhas de acusação e defesa, mas o interrogatório de Michael foi adiado para permitir a inclusão de novos documentos no processo.
Quando será o novo depoimento de Maicol Sales?
O novo depoimento de Maicol Sales foi marcado para o dia 19 de setembro, após o qual será tomada a decisão final sobre a constituição de um júri popular.
Quais são as acusações enfrentadas por Maicol Sales?
Maicol Sales enfrenta acusações de homicídio, fraude processual e sequestro em relação ao caso de Vitória. As investigações continuam em busca de possíveis cúmplices na ocultação do cadáver.
Foram encontrados outros envolvidos no caso além de Maicol Sales?
Até o momento, não foram encontrados outros envolvidos no assassinato além de Maicol Sales.
