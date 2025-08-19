Julgamento de Maicol no caso Vitória avança para decisão judicial Decisão sobre júri popular de Maicol pode ser definida em breve Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 12h47 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h47 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Julgamento de Michael Sales avança com possibilidade de juri popular.

Audiência extensa em Cajamar ouviu testemunhas de acusação e defesa.

Interrogatório de Michael foi adiado para incluir novos documentos.

Investigações continuam em busca de cúmplices na ocultação do corpo de Vitória.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O julgamento de Maicol Sales, acusado pela morte de Vitória, está avançando na Justiça com a possibilidade de ele enfrentar um júri popular. Recentemente, uma audiência extensa aconteceu em Cajamar, onde todas as testemunhas de acusação e defesa foram ouvidas. No entanto, o interrogatório de Michael foi adiado após solicitações da defesa para incluir novos documentos no processo.

O caso envolve acusações de homicídio, fraude processual e sequestro. As investigações continuam em busca de possíveis cúmplices na ocultação do cadáver de Vitória. Até agora, não foram encontrados outros envolvidos no assassinato além de Michael.

Qual é o status atual do julgamento de Maicol Sales no caso de Vitória?

O julgamento de Maicol Sales está avançando na Justiça, com a possibilidade de enfrentar um júri popular. Uma audiência recente em Cajamar ouviu testemunhas de acusação e defesa, mas o interrogatório de Michael foi adiado para permitir a inclusão de novos documentos no processo.

Quando será o novo depoimento de Maicol Sales?

O novo depoimento de Maicol Sales foi marcado para o dia 19 de setembro, após o qual será tomada a decisão final sobre a constituição de um júri popular.

Quais são as acusações enfrentadas por Maicol Sales?

Maicol Sales enfrenta acusações de homicídio, fraude processual e sequestro em relação ao caso de Vitória. As investigações continuam em busca de possíveis cúmplices na ocultação do cadáver.

Foram encontrados outros envolvidos no caso além de Maicol Sales?

Até o momento, não foram encontrados outros envolvidos no assassinato além de Maicol Sales.

