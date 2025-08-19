Logo R7.com
Julgamento de Maicol no caso Vitória avança para decisão judicial

Decisão sobre júri popular de Maicol pode ser definida em breve

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Julgamento de Michael Sales avança com possibilidade de juri popular.
  • Audiência extensa em Cajamar ouviu testemunhas de acusação e defesa.
  • Interrogatório de Michael foi adiado para incluir novos documentos.
  • Investigações continuam em busca de cúmplices na ocultação do corpo de Vitória.

 

O julgamento de Maicol Sales, acusado pela morte de Vitória, está avançando na Justiça com a possibilidade de ele enfrentar um júri popular. Recentemente, uma audiência extensa aconteceu em Cajamar, onde todas as testemunhas de acusação e defesa foram ouvidas. No entanto, o interrogatório de Michael foi adiado após solicitações da defesa para incluir novos documentos no processo.

O caso envolve acusações de homicídio, fraude processual e sequestro. As investigações continuam em busca de possíveis cúmplices na ocultação do cadáver de Vitória. Até agora, não foram encontrados outros envolvidos no assassinato além de Michael.

Qual é o status atual do julgamento de Maicol Sales no caso de Vitória?

O julgamento de Maicol Sales está avançando na Justiça, com a possibilidade de enfrentar um júri popular. Uma audiência recente em Cajamar ouviu testemunhas de acusação e defesa, mas o interrogatório de Michael foi adiado para permitir a inclusão de novos documentos no processo.

Quando será o novo depoimento de Maicol Sales?

O novo depoimento de Maicol Sales foi marcado para o dia 19 de setembro, após o qual será tomada a decisão final sobre a constituição de um júri popular.


Quais são as acusações enfrentadas por Maicol Sales?

Maicol Sales enfrenta acusações de homicídio, fraude processual e sequestro em relação ao caso de Vitória. As investigações continuam em busca de possíveis cúmplices na ocultação do cadáver.

Foram encontrados outros envolvidos no caso além de Maicol Sales?

Até o momento, não foram encontrados outros envolvidos no assassinato além de Maicol Sales.

Detidos em São Paulo, ele e o companheiro são investigados por crimes graves; transferência para a Paraíba é esperada

