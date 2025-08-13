Justiça bloqueia redes sociais do influenciador Hytalo Santos
Denúncia de Felca leva à ação judicial contra influenciador
A Justiça da Paraíba bloqueou as contas do influenciador Hytalo Santos nas redes sociais e proibiu seu contato com menores citados em uma investigação sobre exposição indevida. Segundo o Ministério Público, Hytalo oferecia presentes para que famílias permitissem a participação de crianças em seus vídeos online. A denúncia foi feita pelo criador de conteúdo Felca, gerando grande repercussão nas redes sociais.
Especialistas alertam para os riscos psicológicos da exposição infantil na internet e destacam a falta de fiscalização nas plataformas digitais. A questão chegou ao Congresso Nacional, que criou uma Comissão Geral para discutir medidas de proteção às crianças na web. A defesa de Hytalo não se manifestou até o momento.
