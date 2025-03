Justiça mantém prisão temporária de suspeito no caso Vitória Maicol Antônio Sales dos Santos é investigado por envolvimento na morte da adolescente Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 12h43 (Atualizado em 10/03/2025 - 12h43 ) twitter

Justiça de São Paulo mantém prisão de suspeito no caso da morte da menina Vitória

A Justiça de São Paulo decidiu manter a prisão temporária de Maicol Antônio Sales dos Santos, suspeito de envolvimento na morte da adolescente Vitória, de 17 anos, em Cajamar (SP). Ele é proprietário de um dos veículos associados ao crime e está detido na delegacia local por até 30 dias.

Durante as investigações, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão que resultaram na coleta de celulares e documentos. Fios de cabelo foram encontrados em um dos carros apreendidos e o laudo da polícia científica é aguardado para orientar os próximos passos.

Maicol apresentou versões contraditórias sobre seu paradeiro no dia do desaparecimento de Vitória. Inicialmente afirmou estar em casa com a esposa, mas foi desmentido por ela. Além dele, outros suspeitos estão sob investigação, incluindo o ex-namorado da vítima.

Câmeras de segurança capturaram imagens de três veículos ligados ao caso. A polícia continua em busca de evidências para esclarecer o crime e garantir que a investigação prossiga sem interferências externas.

