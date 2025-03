Justiça recusa prisão de ex-namorado de Vitória, jovem torturada e morta em Cajamar (SP) Investigação sugere possível envolvimento de facção criminosa no crime Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 07/03/2025 - 13h05 (Atualizado em 07/03/2025 - 13h05 ) twitter

Justiça nega pedido de prisão de ex-namorado de Vitória, encontrada morta em Cajamar (SP)

A Justiça negou o pedido de prisão temporária de Gustavo Vinícius, ex-namorado da adolescente Vitória, encontrada morta em Cajamar, em São Paulo . A Polícia Civil investiga sete suspeitos no caso, incluindo o ex-companheiro dela e outras pessoas que podem ter ligação com facções criminosas. Fios de cabelo encontrados em um dos veículos periciados são uma nova pista na investigação.

Gustavo se apresentou voluntariamente à delegacia por temer represálias e foi liberado após prestar depoimento. Entre os suspeitos estão duas pessoas que seguiram Vitória e dois homens que a abordaram em um veículo antes dela desaparecer.

O corpo de Vitória foi encontrado em uma área de mata com sinais de tortura. A polícia trabalha com a hipótese de vingança ou traição como motivação do crime.

O pai da adolescente expressou preocupação com as amizades da filha e credita que elas possam ter contribuído para o trágico desfecho. A comunidade de Cajamar está abalada pelo caso e a polícia continua a investigação focando nas possíveis conexões dos suspeitos com o crime organizado.

