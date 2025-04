Ladrões apanham de clientes e funcionários em adega de SP Assalto com arma falsa termina em pancadaria no Capão Redondo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 15h02 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Funcionários e clientes de adega batem em ladrões em São Paulo

Três ladrões tentaram roubar um comércio de bebidas no bairro do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, utilizando uma arma de brinquedo. Durante a ação, um cliente reagiu com um facão, resultando em uma briga generalizada que envolveu clientes e funcionários.

Os criminosos anunciaram o assalto com a arma falsa e ordenaram que todos se deitassem no chão. No entanto, a reação inesperada de um cliente mudou o rumo dos acontecimentos. Dois dos ladrões foram agredidos até ficarem inconscientes e precisaram ser hospitalizados. Após receberem atendimento médico, foram encaminhados à delegacia.

Um terceiro comparsa conseguiu fugir e está sendo procurado pela polícia. Segundo as autoridades, o trio já havia realizado outros assaltos na região.

Assista em vídeo - Funcionários e clientes de adega batem em ladrões em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!