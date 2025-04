Lançamento do livro "Da Ferida à Cicatriz" reúne convidados em São Paulo Márcia Pires compartilha sua história de superação contra a violência doméstica Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 15h05 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Márcia Pires lança livro “Da Ferida à Cicatriz” em São Paulo

O Templo de Salomão, em São Paulo, foi palco do lançamento do livro “Da Ferida à Cicatriz”, de Márcia Pires, no último sábado. A obra relata a trajetória de superação da autora contra a violência doméstica e busca inspirar mulheres que enfrentam situações semelhantes. O evento contou com a presença de diversos convidados, incluindo apresentadores da RECORD.

Durante o lançamento, Márcia Pires destacou que a intenção do livro é auxiliar outras mulheres que passaram por experiências semelhantes, oferecendo esperança e ferramentas para transformação pessoal. Cristiane Cardoso, que escreveu o prefácio do livro, enfatizou a importância da obra como um recurso para mudança.

Além da sessão de autógrafos, Márcia Pires realizou uma palestra sobre sua história e participou de um bate-papo com os convidados. O evento em São Paulo foi apenas o início de uma série de lançamentos, com noites de autógrafos também programadas para Brasília e Rio de Janeiro nos próximos dias.

Assista em vídeo - Márcia Pires lança livro “Da Ferida à Cicatriz” em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!