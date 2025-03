Mãe fica revoltada após escola entregar filho dela a motorista de aplicativo Criança teria sido confundida com outro aluno da instituição Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 13h23 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h23 ) twitter

Mãe fica revoltada após escola entregar menino de 2 anos para motorista de aplicativo

Em Piracaia, São Paulo, uma mãe relatou que seu filho de dois anos foi entregue erroneamente a um motorista de aplicativo por funcionários da escola. A confusão ocorreu devido à semelhança no nome com outro aluno. Andressa, mãe do menino, expressou sua indignação ao descobrir que seu filho havia sido levado sem autorização e sem cadeirinha de segurança no carro.

No dia do incidente, um motorista foi chamado pelos pais de outra criança para buscar seu filho na escola. Ao chegar, o motorista recebeu o filho de Andressa por engano. A criança foi devolvida à escola após cerca de 30 minutos. Andressa acionou a guarda municipal ao perceber a situação e registrou um boletim de ocorrência.

A Secretaria de Educação de Piracaia afirmou que o erro se deu pela semelhança dos nomes e que medidas estão sendo adotadas para evitar futuros equívocos. A situação levanta questões sobre a responsabilidade escolar e o uso adequado do transporte por aplicativo para crianças.

Assista em vídeo - Mãe fica revoltada após escola entregar menino de 2 anos para motorista de aplicativo

