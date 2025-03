Maicol confessa assassinato de Vitória Regina Confissão foi feita na presença do delegado; reconstituição será realizada nesta terça (18) Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 09h06 (Atualizado em 18/03/2025 - 09h06 ) twitter

Maicol confessa assassinato de Vitória Regina durante a madrugada, segundo a polícia

Durante a madrugada, Maicol confessou ter assassinado Vitória Regina. A confissão ocorreu na presença do delegado responsável e dos advogados. Com isso, a polícia planeja realizar uma reconstituição do crime nos locais relacionados ao caso.

O advogado da família da jovem, Fábio Costa, confirmou a confissão, mas aguarda mais detalhes sobre o depoimento de Maicol. A reconstituição envolverá visitas a locais importantes como o ponto de ônibus e a área de cativeiro para esclarecer os eventos que levaram à morte de Vitória.

A polícia também busca entender se há outros envolvidos no crime ou conexões com outros casos em investigação.

