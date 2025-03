Maicol, Gustavo e Daniel: entenda a possível participação de cada suspeito na morte de Vitória Evidências ligam os três ao crime Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 11h04 (Atualizado em 12/03/2025 - 11h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maicol, Gustavo e Daniel: entenda a possível participação de cada suspeito no caso Vitória

A investigação sobre o desaparecimento de Vitória revela três suspeitos: Maicol Antônio Sales dos Santos, já preso, Gustavo Vinícius de Morais Santos e Daniel Lucas Pereira, ainda sob investigação.

A polícia encontrou manchas de sangue no carro e na casa de Maicol. A casa dele teria sido para onde a jovem teria sido levada após ser sequestrada. Além disso, a própria mulher de Maicol disse que não estava com ele na noite do desaparecimento, o que contraria depoimento dele.

Gustavo é um ex-ficante de Vitória e teria sido a última pessoa a receber mensagens da jovem na noite do sumiço dela, mas afirmou ter ignorado o contato por estar com outra garota e que só soube do desaparecimento de madrugada, mas os registros do aparelho atestam que ele acessou os contatos antes do que disse. Além disso, o telefone foi encontrado na área do desaparecimento.

Daniel é amigo da Vitória e da família dela desde a infância e afirma ter sido bloqueado pela jovem. Registros do celular dele registram que ele teria gravado o trajeto de Vitória três dias antes do desaparecimento dela. Ele e a defesa negam qualquer participação no crime.

‌



Assista em vídeo - Maicol, Gustavo e Daniel: entenda a possível participação de cada suspeito no caso Vitória

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!