Maicol nega que confessou ter matado Vitória e polícia agora cogita participação de outra pessoa no crime Um caminhão visto na área onde jovem desapareceu é novo elemento na investigação Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 14h19 (Atualizado em 21/03/2025 - 14h19 )

Maicol nega confissão e polícia investiga participação de mais uma pessoa na morte de Vitória

A investigação sobre a morte de Vitória Regina, uma adolescente encontrada numa área de mata em Cajamar, continua a se desenvolver com novas reviravoltas. Maicol Sales do Santos, o principal suspeito, nega ter confessado o crime durante sua transferência para o CDP de Guarulhos. A defesa argumenta que a declaração foi feita sob pressão psicológica, sem a presença de advogados. Ao mesmo tempo, a polícia está analisando o possível envolvimento de outras pessoas no crime, após imagens de um caminhão estacionado perto do local onde o corpo de Vitória foi encontrado virem à tona.

Esse caminhão foi registrado próximo à residência de Maicol na data em que Vitória desapareceu, levantando suspeitas de facilitação do crime. A investigação considera a complexidade do terreno onde o corpo foi encontrado e a polícia simula a dificuldade de transportar um corpo sozinho naquele local. Exames encontraram vestígios de sangue humano no carro e na casa do suspeito, assim como fotos de armas e imagens da vítima em seu celular.

O Ministério Público desconhece qualquer registro de tortura ou coação a Maicol. Para a defesa, a confissão carece de validade por não contar com a presença de advogados no momento em que foi assinada. Com o caso ainda sem solução completa, a polícia continua investigando todas as possibilidades, inclusive a presença ou ajuda de um segundo envolvido.

