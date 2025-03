Maicol negou envolvimento na morte de Vitória antes de novas provas surgirem Suspeito de participação na morte de Vitória fala com exclusividade à RECORD Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 12h56 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h56 ) twitter

Relembre o que disse Maicol antes do surgimento de novas evidências que o ligam à morte de Vitória

Maicol Antonio Sales Santos, preso sob suspeita de envolvimento na morte de Vitória Regina de Sousa, negou qualquer participação no crime durante uma entrevista exclusiva à RECORD. Ele afirmou que seu carro não estava na cena do crime e apresentou álibis para o dia do ocorrido.

Apesar das alegações de inocência, novas evidências surgiram após a entrevista. Ferramentas de trabalho do padrasto de Maicol foram encontradas próximas ao corpo de Vitória. Além disso, fperícia descobriu realizou uma pesquisa em seu celular sobre como limpar uma cena de crime no dia do desaparecimento da jovem.

A investigação também revelou manchas de sangue no carro e na residência de Maicol Testemunhos contraditórios, incluindo o da esposa do suspeito, que afirmou não estar com ele na noite do crime, aumentaram as suspeitas. Vitória Regina de Sousa desapareceu em 26 de fevereiro em Cajamar (SP e seu corpo foi encontrado em uma área de mata uma semana depois.

