Maicol Sales dos Santos é preso após contradições em investigação de assassinato Suspeito pesquisou como limpar cena do crime; esposa desmente álibi Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 13h30 (Atualizado em 12/03/2025 - 13h35 )

Suspeito preso no caso Vitória fez pesquisa sobre como “limpar o local do crime” no celular

Maicol Antonio Sales dos Santos foi preso como suspeito no caso do assassinato de Vitória Regina de Souza, de 17 anos, em Cajamar (SP).

A polícia encontrou manchas de sangue no porta-malas de seu carro, visto por testemunhas perseguindo a jovem antes de seu desaparecimento. Além disso, Maicol realizou uma pesquisa em seu celular sobre como limpar um local de crime.

Durante o depoimento à polícia, o suspeito afirmou estar com sua esposa na noite do desaparecimento de Vitória. Porém, sua companheira desmentiu essa versão, afirmando que dormiu na casa da mãe naquela noite. Vizinhos relataram uma movimentação incomum na residência de Maicol, com o carro entrando e saindo da garagem várias vezes.

A perícia também descobriu que o veículo passou por uma limpeza minuciosa com produtos químicos fortes. Diante das contradições, a Justiça decretou a prisão temporária do acusado. A polícia ainda investiga uma possível ligação entre ele e outro homicídio na região.

Carlos Alberto, pai de Vitória, ainda levantou suspeitas sobre uma possível sabotagem em seu carro enquanto estava na oficina onde Maicol estaria trabalhando como mecânico. As autoridades continuam investigando todas as possibilidades para esclarecer o caso.

Suspeito preso no caso Vitória fez pesquisa sobre como "limpar o local do crime" no celular

