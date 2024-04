"Me deixa viver", diz Deolane após polêmica do cordão de ouro de chefe do tráfico A advogada e influenciadora digital apareceu em um vídeo com o colar em festa no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro

Deolane Bezerra se pronuncia em suas redes sociais após posar com suposto cordão do chefe do tráfico Deolane Bezerra se pronuncia em suas redes sociais após posar com suposto cordão do chefe do tráfico (Reprodução/RECORD)

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra se envolveu em mais uma polêmica. O Balanço Geral Manhã mostrou um vídeo em que ela aparece em uma festa em uma comunidade, conhecido como Baile da Disney, no Complexo da Maré (RJ).

O baile funk é organizado pelo tráfico de drogas e milhares de moradores curtiram a festa. No entanto, Deolane chamou atenção com os vídeos que postou na própria rede social divulgando o evento.

O problema é que a advogada estava usando o cordão de ouro do chefe do tráfico de drogas da comunidade, Thiago da Silva Folly, mais conhecido no mundo do crime como TH. Durante o evento, Deolane deu uma entrevista com a joia no pescoço.

As imagens publicadas nas redes sociais foram obtidas pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes, que já tinha um inquérito aberto sobre a quadrilha que controla o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. A Polícia Civil agora passa a investigar o possível vínculo da influenciadora com o crime organizado do Complexo da Maré.

Algumas horas após o baile funk, Deolane postou um vídeo tentando explicar a foto usando o cordão. "Fui no Complexo da Maré ontem, tava lá no baile da Disney. Fui bem recebida, não gastei um real. Tirei foto com geral, com cordão, sem cordão, botaram o cordão em mim e tiraram", disse a advogada.

"Eu vim da favela e eu vou continuar indo, porque tem pessoas lá que nunca vão poder me ver se eu não for até elas. Eu vou mesmo, sou artista, meu amor. Aceita, me deixa viver, vai cuidar da vida de vocês", concluiu.

Confira na íntegra:

O Balanço Geral Manhã vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 5h, na tela da RECORD.

