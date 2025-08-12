Menina de 9 anos sofre acidente ao cair de van escolar em SP
Criança se machuca após porta defeituosa se abrir; motorista é indiciado
Uma menina de 9 anos caiu de uma van escolar em movimento no bairro de Parelheiros, zona sul de São Paulo. A porta do veículo estava defeituosa e se abriu durante o trajeto, impedindo que a criança colocasse o cinto de segurança a tempo. Com a queda, ela quebrou três dentes e sofreu ferimentos no joelho.
A mãe da criança foi informada pela monitora da van sobre o acidente, mas só percebeu a gravidade ao ver a filha ferida no hospital. O motorista alegou que a menina ia na frente devido ao peso dela, justificativa rejeitada pela mãe como inaceitável.
Os responsáveis pela van prometeram arcar com os custos médicos, mas ainda não houve um pronunciamento oficial. A advogada do motorista afirmou que ele prestou assistência imediata e que a ajuda financeira foi recusada pela mãe.
