Menino autista relata agressão em escola municipal de São Paulo

Família busca transferência após incidente com inspetora

  • Menino autista de 10 anos foi agredido por uma inspetora em escola na zona sul de São Paulo.
  • A mãe encontrou marcas no corpo do filho e não foi informada pela escola sobre o incidente.
  • Colegas confirmaram a agressão e a família busca transferir o menino para outra instituição.
  • A Secretaria Municipal de Educação abriu um processo administrativo para investigar o ocorrido.

 

Menino autista é agredido em escola na zona sul de São Paulo
Menino autista é agredido em escola na zona sul de São Paulo

Um menino de 10 anos com transtorno do espectro autista foi supostamente agredido por uma inspetora dentro de uma escola municipal na zona sul de São Paulo. A mãe relatou que o filho voltou para casa com marcas no corpo após ter seu braço torcido.

Colegas do menino confirmaram o incidente à família. A mãe também afirmou não ter sido informada pela escola sobre o ocorrido e destacou a falta de preparo da instituição para lidar com alunos autistas. A família decidiu transferir o menino para outra escola e solicitou acesso às câmeras de segurança para entender melhor os acontecimentos.

A Secretaria Municipal de Educação declarou que a equipe gestora agiu conforme o protocolo sem violência e abriu um processo administrativo para investigar o caso.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu com o menino autista em uma escola municipal de São Paulo?


Um menino de 10 anos com transtorno do espectro autista foi supostamente agredido por uma inspetora dentro da escola, retornando para casa com marcas no corpo após ter seu braço torcido.

Como a família do menino reagiu após o incidente?


A família decidiu transferir o menino para outra escola e solicitou acesso às câmeras de segurança para entender melhor os eventos que ocorreram.

A escola informou a família sobre o incidente?


A mãe do menino afirmou que não foi informada pela escola sobre o ocorrido e destacou a falta de preparo da instituição para lidar com alunos autistas.

O que a Secretaria Municipal de Educação declarou sobre a situação?

A Secretaria Municipal de Educação afirmou que a equipe gestora agiu conforme o protocolo sem violência e abriu um processo administrativo para investigar o caso.

Assista ao vídeo - Menino autista é agredido em escola na zona sul de São Paulo

