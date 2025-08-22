Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Ministério Público volta a pedir prisão de Sidney Oliveira em São Paulo

Fundador da Ultrafarma corre risco de nova detenção por fiança não paga

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Ministério Público volta a pedir prisão de Sidney Oliveira por falta de pagamento de fiança
Ministério Público volta a pedir prisão de Sidney Oliveira por falta de pagamento de fiança

Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, enfrenta novamente a possibilidade de prisão em São Paulo devido ao não pagamento de uma fiança de R$ 25 milhões. Após ter sido solto com tornozeleira eletrônica, uma nova ordem de prisão foi emitida pela justiça. A defesa de Oliveira afirma que o prazo para quitar a fiança termina nesta sexta-feira. O empresário havia sido preso inicialmente por envolvimento em um esquema de corrupção com auditores fiscais. Outros envolvidos no caso conseguiram suspensões judiciais para suas fianças.

Assista ao vídeo - Ministério Público volta a pedir prisão de Sidney Oliveira por falta de pagamento de fiança

Veja também


A falha resultou em um prejuízo de R$ 21 milhões

Balanço Geral Manhã playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.