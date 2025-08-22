Ministério Público volta a pedir prisão de Sidney Oliveira em São Paulo
Fundador da Ultrafarma corre risco de nova detenção por fiança não paga
Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, enfrenta novamente a possibilidade de prisão em São Paulo devido ao não pagamento de uma fiança de R$ 25 milhões. Após ter sido solto com tornozeleira eletrônica, uma nova ordem de prisão foi emitida pela justiça. A defesa de Oliveira afirma que o prazo para quitar a fiança termina nesta sexta-feira. O empresário havia sido preso inicialmente por envolvimento em um esquema de corrupção com auditores fiscais. Outros envolvidos no caso conseguiram suspensões judiciais para suas fianças.
Assista ao vídeo - Ministério Público volta a pedir prisão de Sidney Oliveira por falta de pagamento de fiança
Veja também
A falha resultou em um prejuízo de R$ 21 milhões
Balanço Geral Manhã playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!