Morador acumula lixo e preocupa vizinhos na zona norte de SP

Acúmulo de resíduos gera riscos à saúde pública na Freguesia do Ó

Na Freguesia do Ó, Zona Norte de São Paulo, um morador tem acumulado grandes quantidades de lixo dentro e fora de sua residência há cerca de cinco anos. A situação tem causado desconforto entre os vizinhos devido ao mau cheiro e à presença de animais peçonhentos como ratos, baratas e escorpiões.

A frente da casa transformou-se em um depósito a céu aberto, com garrafas cheias de urina contribuindo para o odor desagradável. Vizinhos relatam que o acúmulo afeta a segurança e desvaloriza imóveis próximos. O morador, de 62 anos, não apresentou mudanças no comportamento.

A prefeitura planeja enviar equipes ao local para discutir mudanças nos hábitos do morador e realizar uma limpeza, visando melhorar a convivência na comunidade. Há temor de que a situação evolua para um problema grave de saúde pública.

