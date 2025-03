Morador agride síndico no litoral paulista após notificação Agressão ocorreu diante dos filhos e neto do síndico em condomínio Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 13h38 (Atualizado em 20/03/2025 - 13h38 ) twitter

Morador agride síndico no litoral paulista após ser notificado por ver filmes impróprios

Um síndico de um condomínio no litoral paulista foi agredido por um morador após emitir uma notificação por comportamento inadequado. O morador, identificado como Everton e policial militar afastado, foi flagrado assistindo a filmes impróprios com a janela aberta, gerando reclamações de outros residentes. A agressão ocorreu na presença dos filhos do síndico, incluindo um em recuperação de um tratamento de câncer, e de um neto de 7 anos.

A situação começou quando a esposa do síndico registrou o morador assistindo a conteúdos impróprios visíveis para outros apartamentos. Após a notificação formal do condomínio, Everton reagiu com violência, atacando o síndico com cabeçadas e socos. Mesmo com tentativas de intervenção de outros moradores, as agressões continuaram.

O síndico registrou um boletim de ocorrência, realizou exame de corpo de delito e entrou com processos por lesão corporal e ameaça contra o agressor. Medidas cautelares foram solicitadas para impedir futuras intimidações. A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi investigado pela polícia e encaminhado ao Ministério Público para análise judicial.

