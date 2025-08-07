Morador destrói equipamentos de cantor de rua em São Paulo
Adriano sofre ataque durante apresentação na Vila Leopoldina
RESUMO DA NOTÍCIA
Adriano, um cantor itinerante que se apresenta em locais públicos, foi agredido durante uma performance em frente a um condomínio na Vila Leopoldina, São Paulo. Bruno, um morador insatisfeito com o volume do som, desceu de seu apartamento e destruiu o microfone e a caixa de som do artista. O prejuízo ultrapassa R$ 2 mil.
Apesar da agressão, muitos moradores expressaram apoio a Adriano, elogiando suas apresentações que animam a região. Uma advogada representando Bruno propôs um acordo para cobrir os danos causados, mas Adriano ainda enfrenta dificuldades para retomar suas atividades devido à falta de equipamentos.
O síndico do prédio afirmou que a atitude de Bruno não reflete a opinião da maioria dos moradores, que apoiam o trabalho do cantor. Adriano permanece determinado a continuar suas apresentações musicais nas ruas.
