Balanço Geral Manhã

Morador destrói equipamentos de cantor de rua em São Paulo

Adriano sofre ataque durante apresentação na Vila Leopoldina

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

RESUMO DA NOTÍCIA
  • Adriano, cantor de rua, foi agredido e teve equipamentos destruídos por Bruno, um morador insatisfeito.
  • O ataque ocorreu durante uma apresentação na Vila Leopoldina, resultando em prejuízo de mais de R$ 2 mil.
  • Moradores elogiam Adriano e mostram apoio, enquanto uma advogada tenta propor um acordo para cobrir os danos.
  • O síndico do prédio afirma que Bruno não representa a opinião da maioria, e Adriano quer continuar suas apresentações.

 

Adriano, um cantor itinerante que se apresenta em locais públicos, foi agredido durante uma performance em frente a um condomínio na Vila Leopoldina, São Paulo. Bruno, um morador insatisfeito com o volume do som, desceu de seu apartamento e destruiu o microfone e a caixa de som do artista. O prejuízo ultrapassa R$ 2 mil.

Apesar da agressão, muitos moradores expressaram apoio a Adriano, elogiando suas apresentações que animam a região. Uma advogada representando Bruno propôs um acordo para cobrir os danos causados, mas Adriano ainda enfrenta dificuldades para retomar suas atividades devido à falta de equipamentos.

O síndico do prédio afirmou que a atitude de Bruno não reflete a opinião da maioria dos moradores, que apoiam o trabalho do cantor. Adriano permanece determinado a continuar suas apresentações musicais nas ruas.

