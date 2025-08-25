Logo R7.com
Moradores da Lapa se unem por cães abandonados em terreno

Voluntários cuidam de quatro cães após prisão de tutor e pedem adoção segura

  • Moradores da Lapa, em São Paulo, estão cuidando de quatro cães abandonados após a prisão do tutor.
  • Os cães, dois pitbulls e dois sem raça definida, estão sendo alimentados por voluntários preocupados com seu bem-estar.
  • A vizinhança teme pelos perigos do local, que contém entulhos e ferros pontiagudos, e busca um lar seguro para os animais.
  • A Secretaria Municipal da Saúde verificará a situação, e moradores esperam que uma ONG ajude na adoção dos cães.

 

Na zona oeste de São Paulo, no bairro da Lapa, quatro cães foram deixados em um terreno após a prisão de seu tutor. Os animais, incluindo dois pitbulls e dois sem raça definida, estão sendo alimentados por moradores voluntários que se mobilizaram para cuidar deles.

Os cães viviam no local com o tutor, que teria invadido o terreno e construído uma casa posteriormente demolida após sua prisão. A vizinhança está preocupada com os perigos do ambiente, que contém entulhos e ferros pontiagudos, buscando um lar seguro para os animais.

A Secretaria Municipal da Saúde informou que enviará uma equipe para verificar a situação dos cães. Os moradores temem que a segurança dos animais esteja em risco caso as obras no terreno sejam retomadas.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu com os quatro cães que foram deixados em um terreno na Lapa?


Após a prisão de seu tutor, quatro cães foram abandonados em um terreno na Lapa, incluindo dois pitbulls e dois sem raça definida.

Quem está cuidando dos cães abandonados e qual é a situação do local?


Moradores voluntários estão alimentando e cuidando dos cães, que estão em um ambiente perigoso, com entulhos e ferros pontiagudos.

Qual foi a resposta da Secretaria Municipal da Saúde em relação à situação dos cães?


A Secretaria Municipal da Saúde informou que enviará uma equipe para verificar a situação dos cães abandonados.

Quais são as expectativas dos moradores em relação à adoção dos cães?

Os moradores esperam que uma ONG possa ajudar na adoção dos animais, buscando um lar seguro para eles.

