Moradores da Lapa se unem por cães abandonados em terreno
Voluntários cuidam de quatro cães após prisão de tutor e pedem adoção segura
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Na zona oeste de São Paulo, no bairro da Lapa, quatro cães foram deixados em um terreno após a prisão de seu tutor. Os animais, incluindo dois pitbulls e dois sem raça definida, estão sendo alimentados por moradores voluntários que se mobilizaram para cuidar deles.
Os cães viviam no local com o tutor, que teria invadido o terreno e construído uma casa posteriormente demolida após sua prisão. A vizinhança está preocupada com os perigos do ambiente, que contém entulhos e ferros pontiagudos, buscando um lar seguro para os animais.
A Secretaria Municipal da Saúde informou que enviará uma equipe para verificar a situação dos cães. Os moradores temem que a segurança dos animais esteja em risco caso as obras no terreno sejam retomadas.
Perguntas e Respostas
O que aconteceu com os quatro cães que foram deixados em um terreno na Lapa?
Após a prisão de seu tutor, quatro cães foram abandonados em um terreno na Lapa, incluindo dois pitbulls e dois sem raça definida.
Quem está cuidando dos cães abandonados e qual é a situação do local?
Moradores voluntários estão alimentando e cuidando dos cães, que estão em um ambiente perigoso, com entulhos e ferros pontiagudos.
Qual foi a resposta da Secretaria Municipal da Saúde em relação à situação dos cães?
A Secretaria Municipal da Saúde informou que enviará uma equipe para verificar a situação dos cães abandonados.
Quais são as expectativas dos moradores em relação à adoção dos cães?
Os moradores esperam que uma ONG possa ajudar na adoção dos animais, buscando um lar seguro para eles.
Assista ao vídeo - Cães abandonados em terreno na Lapa mobilizam moradores
Veja também
A Polícia Civil de São Paulo apreendeu cerca de 2,8 milhões de itens falsificados em diversas operações
Balanço Geral Manhã playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!