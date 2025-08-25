Moradores da Lapa se unem por cães abandonados em terreno Voluntários cuidam de quatro cães após prisão de tutor e pedem adoção segura Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 14h04 (Atualizado em 25/08/2025 - 14h04 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Moradores da Lapa, em São Paulo, estão cuidando de quatro cães abandonados após a prisão do tutor.

Os cães, dois pitbulls e dois sem raça definida, estão sendo alimentados por voluntários preocupados com seu bem-estar.

A vizinhança teme pelos perigos do local, que contém entulhos e ferros pontiagudos, e busca um lar seguro para os animais.

A Secretaria Municipal da Saúde verificará a situação, e moradores esperam que uma ONG ajude na adoção dos cães.

Cães abandonados em terreno na Lapa mobilizam moradores

Na zona oeste de São Paulo, no bairro da Lapa, quatro cães foram deixados em um terreno após a prisão de seu tutor. Os animais, incluindo dois pitbulls e dois sem raça definida, estão sendo alimentados por moradores voluntários que se mobilizaram para cuidar deles.

Os cães viviam no local com o tutor, que teria invadido o terreno e construído uma casa posteriormente demolida após sua prisão. A vizinhança está preocupada com os perigos do ambiente, que contém entulhos e ferros pontiagudos, buscando um lar seguro para os animais.

A Secretaria Municipal da Saúde informou que enviará uma equipe para verificar a situação dos cães. Os moradores temem que a segurança dos animais esteja em risco caso as obras no terreno sejam retomadas.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu com os quatro cães que foram deixados em um terreno na Lapa?

‌



Após a prisão de seu tutor, quatro cães foram abandonados em um terreno na Lapa, incluindo dois pitbulls e dois sem raça definida.

Quem está cuidando dos cães abandonados e qual é a situação do local?

‌



Moradores voluntários estão alimentando e cuidando dos cães, que estão em um ambiente perigoso, com entulhos e ferros pontiagudos.

Qual foi a resposta da Secretaria Municipal da Saúde em relação à situação dos cães?

‌



A Secretaria Municipal da Saúde informou que enviará uma equipe para verificar a situação dos cães abandonados.

Quais são as expectativas dos moradores em relação à adoção dos cães?

Os moradores esperam que uma ONG possa ajudar na adoção dos animais, buscando um lar seguro para eles.

Assista ao vídeo - Cães abandonados em terreno na Lapa mobilizam moradores

