Moradores de bairro residencial de Guarulhos (SP) reclamam de barulho noturno de caminhões Empresa promete mudança para aliviar barulho e congestionamento Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 13h13 (Atualizado em 26/03/2025 - 13h13 )

Moradores reclamam de barulho de caminhões durante à noite em bairro residencial de Guarulhos (SP)

Moradores de um bairro residencial em Guarulhos enfrentam perturbações devido às operações noturnas de uma transportadora. O ruído constante de caminhões e máquinas afeta o descanso da comunidade, prolongando-se até a madrugada.

Além do incômodo sonoro, a movimentação intensa danifica o asfalto e a fiação local, provocando congestionamentos que dificultam o acesso às garagens das residências. A preocupação com o risco de incêndio também é mencionada pelos moradores devido ao acúmulo de paletes no galpão da empresa.

Edison sugere horários mais restritos para minimizar os impactos na vizinhança, enquanto Itamar relata dificuldades em obter ajuda das autoridades locais. Em resposta às reclamações, Ricardo, gerente da transportadora, afirmou que a empresa está se mudando para um novo endereço em São Paulo dentro de cinco dias. Os moradores aguardam ansiosamente pela mudança na esperança de um convívio mais pacífico.

