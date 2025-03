Moradores de Hortolândia protestam contra aumento de até 400% no IPTU Prefeitura atribui reajuste à atualização de valores e imagens aéreas; moradores contestam Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 13h29 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h29 ) twitter

Moradores de Hortolândia reuniram-se para protestar contra o aumento do IPTU e da taxa de lixo, que chegou a quase 400%. Segundo manifestantes, alguns casos registraram reajustes ainda maiores, gerando revolta. A prefeitura justifica que o aumento se deve à atualização da planta genérica de valores e a fotos aéreas que identificaram ampliações não regularizadas.

Os moradores contestam essas explicações, alegando falta de comunicação sobre mudanças nas metragens dos imóveis. Uma advogada representante dos moradores já protocolou uma ação judicial para suspender a cobrança, questionando a legitimidade das alterações.

Além do aumento do IPTU, a taxa de lixo também subiu significativamente com o fim do subsídio de 60% oferecido pela prefeitura. Em protestos anteriores, houve relatos de uso de spray de pimenta contra manifestantes. A prefeitura reforça que os contribuintes podem solicitar revisão dos valores até 24 de março.

Assista em vídeo - Moradores de bairro de Hortolândia (SP) protestam contra aumento de 400% do IPTU

