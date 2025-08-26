Moradores de Lauzane Paulista contestam cobrança indevida nas contas de gás Faturas dobraram ou triplicaram sem justificativa no consumo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 13h53 (Atualizado em 26/08/2025 - 13h53 ) twitter

Moradores da zona norte de São Paulo enfrentam aumento nas contas de gás

Moradores de um condomínio em Lauzane Paulista, na zona norte de São Paulo, enfrentam aumentos inesperados nas contas de gás, que dobraram ou triplicaram sem mudanças no consumo. Nelson e Maria, residentes do condomínio, relataram discrepâncias significativas em suas faturas. Nelson observou um aumento no volume cobrado, de 30 para 54 metros cúbicos, enquanto Maria viu sua conta saltar de R$ 300 para R$ 1.087.

A empresa responsável pelo fornecimento reconheceu erros na leitura dos medidores e ofereceu parcelar a diferença em seis vezes, mas não cancelou a cobrança adicional. A companhia afirmou que fatores como o frio intenso e hábitos de consumo podem influenciar os valores, embora as contas dos moradores tenham aumentado sem motivo aparente. Os residentes buscam uma solução para o problema, já que a empresa admitiu o erro, mas não exime os consumidores da cobrança.

