Moradores de rua usam fogueiras para enfrentar frio em São Paulo
Na Avenida Pacaembu, fogueiras ajudam a aquecer noites geladas
Na Avenida Pacaembu, uma das vias mais movimentadas de São Paulo, pessoas em situação de rua acendem fogueiras para enfrentar as baixas temperaturas noturnas. Esses indivíduos vivem em abrigos improvisados ao lado dos viadutos, utilizando madeira e sucata para construir suas moradias temporárias.
