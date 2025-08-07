Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Moradores de rua usam fogueiras para enfrentar frio em São Paulo

Na Avenida Pacaembu, fogueiras ajudam a aquecer noites geladas

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Na Avenida Pacaembu, uma das vias mais movimentadas de São Paulo, pessoas em situação de rua acendem fogueiras para enfrentar as baixas temperaturas noturnas. Esses indivíduos vivem em abrigos improvisados ao lado dos viadutos, utilizando madeira e sucata para construir suas moradias temporárias.

