Moradores de Santana enfrentam barulho de ONG e relatam insegurança
Vizinhos da associação reclamam de ruídos e ameaças na Zona Norte de São Paulo
Moradores do bairro Santana, na Zona Norte de São Paulo, vêm enfrentando problemas com o barulho gerado por uma ONG que acolhe famílias em situação de vulnerabilidade. Os vizinhos relatam que a música alta, gritos e barulhos variados ocorrem até tarde da noite, causando perturbação e afetando o descanso. Além disso, são mencionados objetos lançados sobre as propriedades vizinhas e ameaças feitas por adolescentes da instituição.
A associação beneficente ocupa o local há cerca de um ano, substituindo um antigo hotel, mas a mudança trouxe diversos transtornos à vizinhança sem aviso prévio. Os moradores, que incluem idosos e pessoas que precisam descansar para o trabalho, afirmam que já tentaram pedir silêncio de maneira amigável, mas enfrentam resistência. A polícia já foi chamada diversas vezes; contudo, não houve ações efetivas para solucionar o problema.
Os objetos arremessados por cima do muro, como brinquedos, pedras e até fraldas sujas, são um motivo adicional de reclamação. A ONG instalou uma tela para elevar a altura do muro a pedido dos moradores, mas a situação persiste sem melhora significativa. Mesmo em andares altos de prédios vizinhos, a perturbação sonora continua a incomodar.
Temerosos e sem saber a quem recorrer, os vizinhos pedem que a associação respeite horários mais adequados e discipline os jovens atendidos. Embora apoiem a missão social da ONG, eles desejam uma convivência pacífica e segura. Até o momento, a organização não se manifestou oficialmente.
Perguntas e Respostas
Quais problemas os moradores de Santana estão enfrentando devido à ONG?
Os moradores de Santana relatam perturbações causadas pelo barulho da ONG, que acolhe famílias em situação de vulnerabilidade. Eles mencionam música alta, gritos e objetos sendo lançados sobre suas propriedades, além de ameaças feitas por adolescentes da instituição.
Como a comunidade tentou resolver a situação com a ONG?
Os moradores tentaram abordar a ONG de maneira amigável, pedindo por silêncios na tentativa de encontrar uma solução pacífica. No entanto, enfrentaram resistência da ONG, e a polícia foi chamada diversas vezes, mas não houve ações efetivas para resolver o problema.
Quais medidas foram tomadas pela ONG para tentar garantir a convivência pacífica?
A ONG instalou uma tela para aumentar a altura do muro a pedido dos moradores, mas a situação continua a ser uma fonte de incômodo, com o barulho persistindo e afetando até mesmo moradores de andares elevados.
O que os moradores esperam da ONG e da situação atual?
Os moradores desejam que a ONG respeite horários mais adequados e discipline os jovens atendidos. Embora apoiem a missão social da organização, eles buscam uma convivência pacífica e segura em sua comunidade.
Assista ao vídeo - Barulho e insegurança: moradores de prédio reclamam de ONG que acolhe famílias em situação de rua
