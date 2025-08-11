Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Moradores denunciam descarte ilegal de lixo em áreas protegidas

Guarulhos e Arujá, em São Paulo, enfrentam problemas ambientais por causa do descarte irregular

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Moradores de Guarulhos e Arujá denunciam descarte irregular de lixo em áreas protegidas.
  • Resíduos como concreto, móveis quebrados e lixo hospitalar estão comprometendo nascentes locais.
  • Problemas como mau cheiro, alagamentos e contaminação da água têm sido relatados.
  • Prefeituras foram notificadas e medidas de fiscalização estão sendo implementadas.

 

Moradores das cidades de Guarulhos e Arujá, na Grande São Paulo, estão denunciando o descarte irregular de toneladas de lixo em áreas que deveriam ser preservadas. Resíduos como concreto, móveis quebrados e até lixo hospitalar estão sendo despejados em terrenos invadidos, gerando preocupações quanto à contaminação das nascentes locais.

Em Arujá, a situação é agravada pela presença de entulho que atrai mau cheiro e animais peçonhentos. Moradores relatam que áreas protegidas estão sendo destruídas sem interrupções visíveis. Máquinas e caminhões são frequentemente vistos transportando resíduos para esses locais.

Em Guarulhos, um terreno no bairro Novo Recreio foi invadido há cerca de quatro meses; o acúmulo de lixo está entupindo um córrego local. Isso resulta em alagamentos nas casas próximas e causa transtornos significativos para os moradores.

Um especialista em proteção ambiental analisou imagens dos locais afetados e destacou a ilegalidade dessas práticas. Ele afirma que elas prejudicam a qualidade da água e configuram crime ambiental. As pessoas responsáveis podem enfrentar multas severas e até prisão.


As prefeituras de Araujá e Guarulhos foram notificadas sobre os problemas. Medidas estão sendo tomadas para fiscalizar as áreas impactadas e identificar os responsáveis. Enquanto isso, os moradores aguardam por soluções eficazes que protejam suas propriedades e o meio ambiente.

Veja também


Uma semana antes do crime, o agressor já havia invadido a casa da vítima e ameaçado matá-la

Balanço Geral Manhã playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.