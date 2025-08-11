Moradores denunciam descarte ilegal de lixo em áreas protegidas Guarulhos e Arujá, em São Paulo, enfrentam problemas ambientais por causa do descarte irregular Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 18h57 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h57 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Moradores de Guarulhos e Arujá denunciam descarte irregular de lixo em áreas protegidas.

Resíduos como concreto, móveis quebrados e lixo hospitalar estão comprometendo nascentes locais.

Problemas como mau cheiro, alagamentos e contaminação da água têm sido relatados.

Prefeituras foram notificadas e medidas de fiscalização estão sendo implementadas.

Moradores das cidades de Guarulhos e Arujá, na Grande São Paulo, estão denunciando o descarte irregular de toneladas de lixo em áreas que deveriam ser preservadas. Resíduos como concreto, móveis quebrados e até lixo hospitalar estão sendo despejados em terrenos invadidos, gerando preocupações quanto à contaminação das nascentes locais.

Em Arujá, a situação é agravada pela presença de entulho que atrai mau cheiro e animais peçonhentos. Moradores relatam que áreas protegidas estão sendo destruídas sem interrupções visíveis. Máquinas e caminhões são frequentemente vistos transportando resíduos para esses locais.

Em Guarulhos, um terreno no bairro Novo Recreio foi invadido há cerca de quatro meses; o acúmulo de lixo está entupindo um córrego local. Isso resulta em alagamentos nas casas próximas e causa transtornos significativos para os moradores.

Um especialista em proteção ambiental analisou imagens dos locais afetados e destacou a ilegalidade dessas práticas. Ele afirma que elas prejudicam a qualidade da água e configuram crime ambiental. As pessoas responsáveis podem enfrentar multas severas e até prisão.

As prefeituras de Araujá e Guarulhos foram notificadas sobre os problemas. Medidas estão sendo tomadas para fiscalizar as áreas impactadas e identificar os responsáveis. Enquanto isso, os moradores aguardam por soluções eficazes que protejam suas propriedades e o meio ambiente.

