Morte de adolescente em Mogi das Cruzes intriga polícia
Investigação aponta para suspeitos próximos à vítima
Fernanda dos Santos Ferreira, de apenas 16 anos, foi encontrada morta com múltiplos golpes de faca em sua casa em Mogi das Cruzes. A mãe descobriu o corpo ao retornar de uma consulta médica com outra filha. Sem sinais de arrombamento na residência, a polícia investiga dois suspeitos próximos à jovem.
Carlos Batista, ex-companheiro da irmã de Fernanda, teve desavenças com ela no passado e tentou reatar o relacionamento antes do crime. Ariel de Andrade, ex-namorado da vítima, mantinha frequentes discussões com Fernanda devido a questões financeiras e ameaças ligadas às suas dívidas. Ambos negam envolvimento no assassinato. As investigações continuam.
