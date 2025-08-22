Morte de adolescente em Mogi das Cruzes intriga polícia Investigação aponta para suspeitos próximos à vítima Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 13h18 (Atualizado em 22/08/2025 - 13h18 ) twitter

Adolescente é encontrada morta em Mogi das Cruzes; polícia investiga o caso

Fernanda dos Santos Ferreira, de apenas 16 anos, foi encontrada morta com múltiplos golpes de faca em sua casa em Mogi das Cruzes. A mãe descobriu o corpo ao retornar de uma consulta médica com outra filha. Sem sinais de arrombamento na residência, a polícia investiga dois suspeitos próximos à jovem.

Carlos Batista, ex-companheiro da irmã de Fernanda, teve desavenças com ela no passado e tentou reatar o relacionamento antes do crime. Ariel de Andrade, ex-namorado da vítima, mantinha frequentes discussões com Fernanda devido a questões financeiras e ameaças ligadas às suas dívidas. Ambos negam envolvimento no assassinato. As investigações continuam.

