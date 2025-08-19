Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Motorista bêbado avança contra policial durante blitz em SP

Condutor é preso após rastreamento; mãe também é indiciada

  • Motorista embriagado atropelou policial militar em blitz na zona norte de SP.
  • Incidente ocorreu na Avenida General Edgar Facó; policial foi hospitalizado e liberado.
  • Suspeito foi localizado por radares inteligentes e preso com ajuda da mãe, que também foi indiciada.
  • Ambos enfrentam acusações de tentativa de homicídio após confessarem a fuga.

 

Um motorista embriagado atropelou uma policial militar durante uma blitz na zona norte de São Paulo. O incidente ocorreu quando ele furou o bloqueio com sua caminhonete, atingindo a soldado que foi hospitalizada e liberada em seguida. A polícia identificou o veículo por meio de radares inteligentes, levando à prisão do suspeito com a colaboração de sua mãe, que também foi indiciada.

O atropelamento ocorreu na Avenida General Edgar Facó, onde câmeras de segurança registraram o momento do ataque. Após o incidente, o motorista fugiu, mas a polícia conseguiu rastrear o veículo com sucesso.

A mãe do motorista estava presente no momento do crime e cooperou com as autoridades ao fornecer informações sobre o paradeiro do filho. Ele foi localizado e confessou a fuga após ser preso. Ambos foram indiciados por crimes como tentativa de homicídio.

Últimas


