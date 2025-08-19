Motorista bêbado avança contra policial durante blitz em SP Condutor é preso após rastreamento; mãe também é indiciada Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 12h48 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Motorista embriagado atropelou policial militar em blitz na zona norte de SP.

Incidente ocorreu na Avenida General Edgar Facó; policial foi hospitalizado e liberado.

Suspeito foi localizado por radares inteligentes e preso com ajuda da mãe, que também foi indiciada.

Ambos enfrentam acusações de tentativa de homicídio após confessarem a fuga.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um motorista embriagado atropelou uma policial militar durante uma blitz na zona norte de São Paulo. O incidente ocorreu quando ele furou o bloqueio com sua caminhonete, atingindo a soldado que foi hospitalizada e liberada em seguida. A polícia identificou o veículo por meio de radares inteligentes, levando à prisão do suspeito com a colaboração de sua mãe, que também foi indiciada.

O atropelamento ocorreu na Avenida General Edgar Facó, onde câmeras de segurança registraram o momento do ataque. Após o incidente, o motorista fugiu, mas a polícia conseguiu rastrear o veículo com sucesso.

A mãe do motorista estava presente no momento do crime e cooperou com as autoridades ao fornecer informações sobre o paradeiro do filho. Ele foi localizado e confessou a fuga após ser preso. Ambos foram indiciados por crimes como tentativa de homicídio.

O que aconteceu durante a blitz na zona norte de São Paulo?

Um motorista embriagado atropelou uma policial militar ao furar o bloqueio, levando a soldado a ser hospitalizada, mas liberada em seguida.

‌



Como a polícia conseguiu identificar e prender o motorista?

A polícia identificou o veículo por meio de radares inteligentes, o que possibilitou a prisão do suspeito com a ajuda da sua mãe, que também foi indiciada.

Onde ocorreu o atropelamento e o que registraram as câmeras de segurança?

O atropelamento ocorreu na Avenida General Edgar Facó, onde as câmeras de segurança registraram o momento do ataque.

‌



Qual foi a reação do motorista após o incidente?

Após o atropelamento, o motorista fugiu, mas foi localizado pela polícia, confessando a fuga após ser preso. Ambos, ele e sua mãe, foram indiciados por tentativa de homicídio.

Veja também

‌



Detidos em São Paulo, ele e o companheiro são investigados por crimes graves; transferência para a Paraíba é esperada

Balanço Geral Manhã playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Hytalo Santos deixa presídio de Carapicuíba chorando Exclusivo: Venda ilegal de canetas emagrecedoras é flagrada em São Paulo Pai e filha são flagrados levando cachorrinha de borracharia Operação Fim da Linha: polícia de SP inspeciona ônibus na Marginal Tietê SP: policial de folga reage a assalto e mata criminoso Caso Vitória: suspeito de matar jovem pode ir a júri popular Repórter da RECORD é assaltada antes de entrada ao vivo em SP Motorista embriagado atropela policial durante blitz em São Paulo Polícia Civil de SP realiza operação contra suspeito de aplicar golpes em idosos Polícia desmantela quadrilha de assaltantes no Tatuapé, zona leste de São Paulo Porta de avião com Lauana Prado abre durante voo fretado Moradores denunciam acúmulo de lixo por idoso na zona leste de São Paulo Aluno e instrutor de autoescola são atropelados por carro desgovernado no Campo Limpo, em São Paulo Roubo de alianças cresce 69% em São Paulo no primeiro semestre de 2025 Casal é rendido por ladrões e tem moto roubada no Jardim da Saúde, em SP Acidente em show de dupla sertaneja deixa 16 feridos em Itaberaí (GO) Hytalo Santos deve ser transferido para centro de detenção provisória nesta segunda (18) Roubos de alianças alimentam mercado clandestino de ouro e aumentam crimes violentos em SP Após ser flagrada nua na orla de Itanhaém (SP), mulher confessa ter matado o pai com 20 facadas Motorista de 23 anos morre em capotamento na rodovia Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba (SP)

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!