Motorista bêbado avança contra policial durante blitz em SP
Condutor é preso após rastreamento; mãe também é indiciada
Um motorista embriagado atropelou uma policial militar durante uma blitz na zona norte de São Paulo. O incidente ocorreu quando ele furou o bloqueio com sua caminhonete, atingindo a soldado que foi hospitalizada e liberada em seguida. A polícia identificou o veículo por meio de radares inteligentes, levando à prisão do suspeito com a colaboração de sua mãe, que também foi indiciada.
O atropelamento ocorreu na Avenida General Edgar Facó, onde câmeras de segurança registraram o momento do ataque. Após o incidente, o motorista fugiu, mas a polícia conseguiu rastrear o veículo com sucesso.
A mãe do motorista estava presente no momento do crime e cooperou com as autoridades ao fornecer informações sobre o paradeiro do filho. Ele foi localizado e confessou a fuga após ser preso. Ambos foram indiciados por crimes como tentativa de homicídio.
