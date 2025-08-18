Motorista de 23 anos morre em capotamento na rodovia Ayrton Senna Acidente envolveu três veículos em Itaquaquecetuba (SP); causas são investigadas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 10h13 (Atualizado em 18/08/2025 - 10h13 ) twitter

Um grave acidente na rodovia Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba (SP), resultou na morte de um motorista de 23 anos que dirigia uma BMW. O condutor perdeu o controle do veículo após colidir com a traseira de uma motocicleta, capotando no canteiro central da via. O jovem morreu no local. Outro carro, um Tiguan, também se envolveu no acidente ao colidir com a motocicleta logo após a primeira colisão.

A polícia investiga as causas do acidente ocorrido próximo ao pedágio no sentido Suzano, em um trecho onde geralmente há redução de velocidade. Testes para verificar o consumo de álcool realizados nos motoristas envolvidos deram negativo. O motociclista sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento médico; já o motorista do Tiguan saiu ileso.

A Secretaria Municipal da Saúde informou que o caso está sob monitoramento e novas tentativas de intervenção serão realizadas

