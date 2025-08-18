Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Motorista de 23 anos morre em capotamento na rodovia Ayrton Senna

Acidente envolveu três veículos em Itaquaquecetuba (SP); causas são investigadas

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Um grave acidente na rodovia Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba (SP), resultou na morte de um motorista de 23 anos que dirigia uma BMW. O condutor perdeu o controle do veículo após colidir com a traseira de uma motocicleta, capotando no canteiro central da via. O jovem morreu no local. Outro carro, um Tiguan, também se envolveu no acidente ao colidir com a motocicleta logo após a primeira colisão.

A polícia investiga as causas do acidente ocorrido próximo ao pedágio no sentido Suzano, em um trecho onde geralmente há redução de velocidade. Testes para verificar o consumo de álcool realizados nos motoristas envolvidos deram negativo. O motociclista sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento médico; já o motorista do Tiguan saiu ileso.

Veja também


A Secretaria Municipal da Saúde informou que o caso está sob monitoramento e novas tentativas de intervenção serão realizadas

Balanço Geral Manhã playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.